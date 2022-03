Ostuni, a marzo si cerca la svolta per conquistare la salvezza

Cinque risultati utili consecutivi in altrettante uscite (tre vittorie e due pareggi), una determinazione ritrovata che può essere da spinta verso il traguardo della salvezza. L'Ostuni sicuramente sta attraversando un bel periodo di forma, al netto dell'occupazione del nono posto in classifica a quota 25 punti, al di fuori delle zone calde: nel mese appena iniziato servirà dare continuità al trend e dare una definitiva svolta al campionato, anche se gli impegni in programma nel mese appena iniziato non saranno semplici da affrontare.

Domenica 6 marzo i gialloblù si presenteranno al cospetto della seconda forza del girone B, ossia l'Ugento, per poi ospitare domenica 13 marzo l'Atletico Racale in quello che è un vero e proprio scontro salvezza; a seguire un'altra sfida allo stadio Laveneziana, contro il Manduria (domenica 20), mentre alla chiusura è prevista la trasferta sul campo del Toma Maglie