L'Ostuni riparte alla grande: vittoria per 4-2 sul Ginosa

L'Ostuni ricomincia al meglio il proprio cammino nel girone B del campionato di Eccellenza. Allo stadio Nino Laveneziana la formazione gialloblù si è imposta per 4-2 sul Ginosa portandosi a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza. Ad aprire le danze è stato Benedetti al 30', poi Giunta al 41' ha firmato il raddoppio. Tuttavia il Ginosa non si è perso d'animo e nel secondo tempo ha ristabilito l'equilibrio grazie agli spunti di Facecchia al 47' e Pulpito al 68'. Gli uomini guidati da Luciano Bruni però hanno reagito quasi subito portandosi nuovamente in avanti con Caruso al 72'; a chiudere i conti ci ha pensato di nuovo Giunta all'85'.

Dopo questo successo l'Ostuni sale al nono posto in classifica a quota 17 punti.