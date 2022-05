Ostuni, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Nell'arco della stagione regolare, in 26 partite, l'Ostuni ha segnato 30 reti risultando l'ottavo attacco del girone B dell'Eccellenza pugliese a pari merito con De Cagna Otranto e Castellaneta. 31 invece quelli subiti. I gialloblù non hanno usufruito del contributo del classico bomber, ma ha visto le proprie reti all'attivo distribuite su più giocatori: sono stati 13 i marcatori dell'Ostuni in campionato.

In testa alla graduatoria c'è Giovanni Giunta a 5 gol, seguito Francesco Faccini che si è fermato a quota 4; poi 3 reti a testa per Giovanni Benedetti, Gabriele Caruso, Andrea Marzio e Domenico Pizzolla. Andrea Marchionna e Sebastiano Zito hanno firmato 2 centri ciascuno, mentre Vincenzo Chiochia, Franco Gazzoni, Domenico Longo e Dino Marino hanno messo a referto tutti un solo sigillo.