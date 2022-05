Eccellenza Puglia, Ostuni: tutti i numeri della stagione 2021/2022

L'Ostuni ha concluso la stagione nel migliore dei modi, ossia ottenendo la permanenza nell'Eccellenza pugliese con due giornate di anticipo (decisiva la vittoria sul Toma Maglie per 3-0). Un'annata positiva per i gialloblù, che nell'arco del campionato è stato guidato da tre allenatori: Angelo Serio, Luciano Bruni (entrambi poi dimmissionari) e Dino Marino, che ha rivestito il doppio incarico di coach e giocatore.

L'Ostuni ha concluso il torneo al settimo posto, con 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte; 30 le reti fatte, 31 invece le subite. Tra le mura amiche sono arrivate 6 successi, 4 pareggi e 3 ko, mentre in trasferta l'Ostuni ha incassato 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. La striscia più lunga di risultati utili consecutivi si è protratta dalla sedicesima alla venticinquesima giornata, dove la squadra ha vinto 5 gare pareggiandone altrettante. Il successo con margine più ampio è stato quello di domenica 3 aprile, allo stadio Laveneziania, contro il Castellaneta per 4-1; il 10 aprile invece è avvenuta caduta più pesante, sempre col risultato di 4-1, in casa della Virtus Mola.