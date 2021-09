Ostuni, tutto pronto per l'esordio in campionato contro il Martina. E intanto arriva Diomande

Tutto pronto per l'esordio dell'Ostuni nel campionato di Eccellenza 2021/2022, con l'impegno nella prima giornata allo stadio Tursi contro il Martina Franca (calcio d'inizio domenica 12 settembre alle ore 15:30). I tifosi ospiti, per assistere all'incontro, potranno acquistare il proprio tagliando anche sul sito 'Posto Riservato', come spiegato dal Martina Calcio tramite i propri canali ufficiali. Ed intanto la truppa di mister Angelo Serio si arricchisce di un nuovo tassello: è stato infatti ingaggiato il centrocampista Kadher Diomande, classe 1994, reduce dall'esperienza nell'ultima stagione al Cuoiopelli, formazione dell'Eccellenza toscana. Diomande ha un passato nel settore giovanile dell'Empoli e ha militato a lungo sia in Eccellenza che in Serie D con le maglie di Siena, Civitanovese, Grosseto, Palmese, Manfredonia e Montecatini.

Di seguito il comunicato diffuso dall'Ostuni pubblicato sulla propria pagina Facebook, riguardo l'ingaggio di Diomande:

Nuovo centrocampista per l'ASD Ostuni 1945. Kadher Diomande, tanta esperienza in serie D ed Eccellenza con Montecatini, Manfredonia, Palmese, Grosseto, Civitanovese, Robur Siena e giovanili Empoli. Benvenuto.