L'Ostuni torna a gioire, battuta la Virtus Mola per 2-1

Dopo tre sconfitte consecutive contro Manduria, Maglie e Castellaneta, l'Ostuni si rialza e ottiene un importante successo allo stadio Nino Laveneziana contro la Virtus Mola, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Una vittoria maturata nella ripresa e giunta tra l'altro in rimonta: gli ospiti sono andati in vantaggio grazie a Colella, ma i gialloblù non si sono persi d'animo e sono andati a segno prima col rigore trasformato da Marino e poi col sigillo di Pizzolla (per entrambi è il primo centro stagionale). Finisce 2-1, l'Ostuni sale al nono posto in classifica a quota 13 punti.