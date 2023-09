Eccellenza Puglia, pubblicati i calendari dei due gironi: tre derby brindisini nelle prime tre giornate

La LND Puglia ha pubblicato il calendario del campionato di Eccellenza, suddiviso nei gironi A e B, che prenderà il via domenica 10 settembre. Ai nastri di partenza, nel raggruppamento B, ci saranno tre squadre brindisine: il Mesagne, l'Ostuni e San Pietro Vernotico.

Proprio alla prima giornata c'è il derby della provincia Mesagne-San Pietro Vernotico, mentre l'Ostuni ospiterà il Manduria; il 17 settembre, alla seconda giornata, il confronto tra San Pietro Vernotico e Ostuni, mentre una settimana (precisamente il 24 settembre) dopo ci sarà Mesagne-Ostuni.

Clicca qui per consultare i calendari completi dei due gironi del campionato di Eccellenza: Calendario Eccellenza 2023-24

Eccellenza Puglia 2023/2024: le date

Il massimo campionato regionale come già accennato partirà il 10 settembre, con l'ultima giornata di andata che si giocherà il 3 dicembre. La chiusura della regular season è fissata per il 14 aprile. Saranno sei le soste in programma nel corso della stagione: 24 e 31 dicembre, 21 gennaio, 4 febbraio (in queste date si svolgerà la finale di Coppa Italia), 24 e 31 marzo 2024.