Ostuni, prezioso pareggio sul campo del Sava

Secondo risultato utile di fila per l'Ostuni, che allo stadio Camassa ha strappato un punto importante contro il Sava. 0-0 il risultato finale tra le due squadre, in una gara che non ha regalato particolari emozioni: gli ospiti si sono resi pericolosi in un paio di occasioni grazie a Caruso e Marino non riuscendo però a pungere. Dopo questa gara l'Ostuni sale a quota 18 punti occupando il quintultimo posto in classifica.