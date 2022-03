L'Ostuni fa pari e patta contro l'Ugento

Squadra in casa

Un altro risultato utile di fila per l'Ostuni, il sesto, nel match contro la seconda forza del campionato, l'Ugento. Presso il campo Comunale, gli ospiti vanno avanti al 19' grazie al sigillo di Marchionna e tengono le redini per gran parte della partita; ma alla fine l'Ugento è riuscito a replicare con Navarro. L'Ostuni sale a quota 26 punti, occupando il nono posto in classifica.