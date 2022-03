Ostuni, arriva l'impresa che vale la salvezza matematica: battuto il Toma Maglie per 3-0

Serviva un'impresa all'Ostuni per chiudere anticipatamente il discorso salvezza e impresa è stata: allo stadio Nachira di Otranto i gialloblù hanno battuto con un'autentica prova di forza il Toma Maglie e hanno ottenuto la permanenza matematica della categoria a due giornate dal termine. I punti in classifica infatti sono 31 contro i 21 dell'Atletico Racale e i 23 del Grottaglie, ossia le due squadre che al momento occupano gli spot per i playout: il distacco non è più colmabile. Gli ospiti colgono il vantaggio all'8', quando il centrocampista Pizzolla insacca il suo terzo centro complessivo in stagione; il raddoppio invece arriva in apertura di secondo tempo, al 52', grazie a Marzio. Al 67' Giunta firma il meritato tris: finisce così, l'Ostuni può finalmente esultare per aver tagliato l'atteso traguardo.