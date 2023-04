Brindisi Cavese: tribuna sold out, 390 biglietti ancora disponibili fra curva e gradinata

BRINDISI - Esauriti i biglietti per la tribuna. Sono rimasti a disposizione solo 390 tagliandi (230 per la Curva e 160 per la gradinata) in vista della partita Brindisi - Cavese in programma domenica 30 aprile, alle ore 15, allo stadio Fanuzzi. Gli ultimi ticket saranno con ogni probabilità venduti domani presso i 10 punti vendita sparsi in città.

Ai tifosi della Cavese sono stati riservsati 700 biglietti, acquistabili solo dai residenti in provincia di Salerno, per il settore ospiti (Curva Nord). Si va verso il sold out per una partita che di importanza cruciale per la promozione dalla Serie D alla Serie C.

I biancazzurri cercheranno di vincere per agganciare i campani in vetta alla classifica. Poi ci sarà da disputare ancora una giornata (il Brindisi a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator, i campani in casa contro la Nocerina). In caso di arrivo a pari punti, le due squadre si affronteranno in uno spareggio in campo neutro.