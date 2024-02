A 57 anni l'esordio in Serie A per mister Mino Francioso

BRINDISI - All’età di 54 anni, farà il suo esordio nel campionato di Serie A. Quella odierna sarà una serata indimenticabile per Mino Francioso, grande bomber brindisino che fra gli anni ’90 e i primi anni 2000 ha macinato col in Serie B e in Serie C, diventando una bandiera di un club blasonato come il Genoa e del suo Brindisi.

Francioso, come vice allenatore, supporterà mister Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo, nella difficile sfida contro il Napoli in programma alle ore 18, al Mapei Stadium. La coppia Bigica – Francioso è stata promossa dalla primavera alla prima squadra a seguito dell’esonero di Alessio Dionisi, che ha pagato a caro prezzo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro l’Empoli: un ko che ha complicato parecchio la corsa dei neroverdi verso la salvezza. La compagine attualmente è terzultima, a pari punti con il Verona. Francioso e Bigica sono approdati nella primavera del Sassuolo quattro anni fa.

