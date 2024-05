Juventus club: due giorni densi di eventi con Tacconi, Schillaci e Torricelli

BRINDISI – Stefano Tacconi, Moreno Torricelli e Totò Schillaci saranno i protagonisti degli eventi organizzati fra il 21 e il 22 giugno dallo "Juventus official fan club Andrea Agnelli Brindisi Bianconera”, in occasione della ricorrenza dei 39 anni dalla strage dell’Heysel.

Il 21 giugno, a palazzo Nervegna, Stefano Tacconi ripercorrerà, con Alvise Cagnazzo, i momenti drammatici di chi visse la finale di Coppa Campioni contro il Liverpool, segnata dalla morte di 39 tifosi juventini.

Il 22 giugno è in programma il torneo di calcetto “Per piccoli fans e adulti” al quale presenzieranno i tre giocatori, durante il quale sarà possibile acquistare la maglia celebrativa autografata dai campioni, con ricavato devoluto in beneficenza. Infine una cena buffet con i tre giocatori, con spettacolo di Landa Samir, presso braceria La Palma, in località Apani.

