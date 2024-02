"La famiglia Arigliano consegni il titolo del Brindisi Fc nelle mani del sindaco"

Il vicesindaco di Brindisi, Massimiliano Oggiano, invita la famiglia Arigliano a cedere simbolicamente il titolo sportivo del Brindisi Fc nelle mani del sindaco Giuseppe Marchionna. Lo fa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook e riportato di seguito. Questo intervento del vicesindaco si innesta in un momento molto difficile per il calcio brindisino, fra la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti della proprietà, invitata a fare un passo indietro, e la serie negativa di risultati che ha relegato gli uomini di mister Roselli all'ultimo posto del campionato di Serie C.

La famiglia Arigliano, per quanto fatto per il calcio brindisino, si è meritata di diritto l'inserimento nel pantheon dei grandi personaggi della storia dello sport locale. La città tutta gli sarà sempre riconoscente per aver riportato la squadra di calcio nella lungamente agognata Serie C.

Quello che gli viene chiesto, adesso, è un ulteriore sacrificio per il raggiungimento di un bene più grande: il futuro del calcio a Brindisi. Per questo invito la famiglia Arigliano a compiere un grande gesto d'amore, ossia quello di consegnare simbolicamente il titolo sportivo nelle mani del sindaco, figura di garanzia istituzionale, affinché si possa giungere più agevolmente a una definizione positiva delle trattative in corso.

L'ulteriore protrarsi dei tempi, infatti, potrebbe vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora. Certo che la famiglia Arigliano farà ancora una volta gli interessi del Brindisi e di Brindisi, gli rivolgo un caloroso saluto e li ringrazio anticipatamente per quanto decideranno per il bene del nostro amato Brindisi Fc.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui