Fasano, al via la preparazione estiva. Ingaggiato il portiere Lazar, confermati due calciatori

Roman Lazar per la porta, più le conferme di Alessio Amoruso e Giancarlo Bianchini. I lavori della costruzione della rosa del Fasano proseguono a gonfie vele, tra rinnovi e nuovi innesti per il tecnico Luca Tiozzo. La preparazione estiva intanto si svolgerà dalla giornata di oggi gino al 30 luglio allo stadio Curlo, per poi soggiornare presso il Park Hotel Sant'Elia di Fasano dal 31 luglio al 13 agosto, per il ritiro.

Lazar è un portiere classe 2004, reduce dall'esperienza all'Adriese (Serie D, girone C), dove ha totalizzato 14 presenze tra regular season, Coppa Italia Serie D e playoff; è cresciuto nel settore giovanile del Venezia. “Sono molto contento di essere giunto in una piazza come Fasano -ha dichiarato il calciatore ai canali ufficiali del club-. Confrontandomi con la società ho capito sin da subito che verrò accolto in una famiglia ambiziosa con una tifoseria dall’identità unica. Arrivo qui con il desiderio di essere un valore aggiunto per la squadra e di dare tutto per la città di Fasano”.

Il reparto centrocampisti invece potrà ancora puntare, come già accennato, su Amoruso e Bianchini. Il classe 2003, prelevato nello scorso mercato invernale dal Francavilla in Sinni, nella seconda parte dell'ultima stagione ha raccolto 7 presenze. Per il classe 1997 invece sarà il secondo anno di fila in biancazzurro, dopo quella che lo ha visto scendere in campo 32 volte e realizzare 4 gol e 4 assist.

(Foto Fasano canali ufficiali)