Fasano, altro pareggio: a Nardò finisce 0-0

Termina 0-0 il match tra Nardò e Fasano, valevole per la terza giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara andata in scena allo stadio Giovanni Paolo II è stata molto equilibrata e non ricchissima di occasioni, specialmente nel primo tempo. A inizio ripresa i padroni di casa si sono resi pericolosi con Polichetti in due occasioni: prima il giocatore granata ha spedito alto un tentativo da distanza ravvicinata, poi si è visto respingere una conclusione dal portiere Ceka. All'88' sussulto Fasano con il palo colpito da Battista su un tiro dal limite dell'area. Per il Fasano di Ivan Tisci è arrivato il secondo pari consecutivo, nonchè terzo risultato utile di fila dopo la vittoria sul Lavello.