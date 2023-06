Fasano, annunciato l'ingresso di nuovi soci

Nuovi soci per il Fasano. La società biancazzurra ha annunciato l'ingresso di alcune figure che andranno a prendere dei posti nell'organigramma di un progetto a 360°, riguardante il territorio, la squadra che milita nel girone H del campionato di Serie D e il settore giovanile. "La società annuncia l’ingresso di nuovi soci -si legge nel comunicato pubblicato dal Fasano tramite la propria pagina Facebook- Figure importanti che porteranno al consolidamento della realtà biancazzurra 'Il Fasano'. I nuovi soci entreranno a far parte dell’organigramma anche con incarichi ben precisi per la creazione di un progetto di sviluppo legato al territorio, al settore giovanile e alla prima squadra".