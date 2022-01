Uno scatenato Corvino riprende l'Audace Cerignola: al Curlo finisce 3-3

Scoppiettante pareggio per il Fasano che sotto di due gol, riprende l'Audace Cerignola in un duello giocato ad alta intensità fino all'ultimo minuto. Allo stadio Curlo sono i padroni di casa ad andare in vantaggio, grazie allla punizione (deviata) realizzata da Corvino al 10'. Tuttavia, nel giro di una manciata di minuti, gli ospiti ribaltano il risultato grazie a Giacomarro (25') e a Malcore (31'). La seconda parte della ripresa è alquanto vivace: Loiodice al 71' firma il tris per i suoi, subito Capomaggio al 74' accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione; al 95' è Corvino, al sesto gol in questo torneo, a siglare il definitivo 3-3.

Per il Fasano è il secondo risultato utile di fila, ottenuto tra le mura dello stadio amico. I punti in classifica salgono così a 34.