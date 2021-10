Fasano, battuta anche la Mariglianese: Lucchese regala il secondo successo consecutivo

Il Fasano prosegue il suo bel periodo di forma e si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in questo campionato, dopo il rotondo successo contro il Lavello: la formazione allenata dal tecnico Giuseppe Mosca è riuscita a prevalere sulla Mariglianese nel quarto turno del girone H della Serie D, tra le mura amiche dello stadio comunale Viale Olimpia di Locorotondo. La gara è stata decisa nel primo tempo, dove i padroni di casa hanno pressato fin da subito gli avversari imponendo il proprio possesso palla: dopo un'azione insistita, il centrocampista Lucchese recupera il pallone e lascia partire un bolide dalla distanza su cui il portiere Maione non può far nulla. Il Fasano è ben messo in campo e controlla l'incontro, per poi soffrire nel finale di gara quando gli ospiti alzano il baricentro tentando il tutto per tutto. La gara finisce 1-0 e i biancazzurri salgono a quota 7 punti in classifica.