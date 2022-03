Fasano-Bitonto, non omologato il risultato della partita di domenica scorsa

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Non omologato il risultato di 2-2 della sfida di domenica scorsa tra Fasano e Bitonto, che si è disputata allo stadio Curlo. La società neroverde ha infatti preannunciato reclamo. Nel corso della partita ci sarebbe stato un errore arbitrale, uno scambio di persona, con il direttore di gara che ha espulso il calciatore bitontino Lattanzio al posto del compagno di squadra Petta, autore di un presunto fallo su Corvino.

Di seguito il comunicato pubblicato dal giudice sportivo.