Fasano, botta e risposta con il Casarano: al Capozza finisce 1-1

Quarto risultato utile consecutivo per il Fasano, che tra le mura dello stadio Capozza è riuscito a strappare un pareggio all'ostico Casarano: 1-1 il risultato finale, maturato nel primo tempo. Al 21' Falcone ha portato in vantaggio gli ospiti battendo in situazione di uno contro uno il portiere Baietti, ma al 27' Citro ha ristabilito l'equilibrio praticamente da due passi; nella ripresa i biancazzurri hanno confezionato due occasioni firmate da Falcone e Di Federico, intervallate dallo spunto dei padroni di casa che hanno sfiorato la rete con Mercurio: l'attaccante però non ha inquadrato la porta. Il Fasano è salito così a 40 punti in classifica.