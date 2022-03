Fasano-Brindisi, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Designato l'arbitro dell'incontro tra Fasano e Brindisi, che si terrà domenica 13 marzo allo stadio Curlo alle ore 15:30. Sarà Antonio Monesi della sezione di Crotone a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Fabio D'Ettore e Stefano Carchesio, entrambi della sezione di Lanciano.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

Assistenti di gara il Signor Fabio D’Ettore della sezione di Lanciano e il Signor Stefano Carchesio della sezione di Lanciano.