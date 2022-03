Fasano-Brindisi, Danucci: "Vogliamo fare bottino pieno, ho fiducia nei ragazzi"

Dopo la sconfitta esterna sul campo del Rotonda, il Fasano vuole ripartire per continuare a coltivare le ambizioni da playoff. L'occasione giusta può essere quella rappresentata dal derby col Brindisi, in programma domenica 13 marzo allo stadio Curlo (calcio d'inizio ore 15:30). In casa i biancazzurri non perdono dallo scorso 7 novembre, quando il San Giorgio si impose per 1-0. A presentare la partita alla vigilia è stato l'allenatore Ciro Danucci.

Sulla gara: "Il derby è sempre una partita particolare, affrontiamo un Brindisi in salute e sappiamo che sarà una partita in cui servirà determinazione. Vogliamo fare bottino pieno, ci faremo trovare pronti, veniamo da quattro partite in cui non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Sono fiducioso sul fatto che i ragazzi possano fare una bella partita. Vogliamo continuare ad emergere, sono sicuro che sarà una partita in cui la gente si divertirà, sarà una bella pagina di sport".

Sul morale della squadra: "Abbiamo affrontato le ultime partite con delle defezioni, anche se la prestazione l'abbiamo sempre fatta. Cercheremo di dare di più, stando ben attenti e cercando di fare meglio.L'obiettivo? Voglio che i ragazzi facciano il massimo partita dopo partita, abbiamo fatto una grande rincorsa, qualche assenza ci ha un po' condizionato".