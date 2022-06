Fasano, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Ben 10 calciatori schierati in campo dal Fasano, nell'arco della scorsa stagione, hanno superato la quota dei 2000' di utilizzo.In particolare sono 5 quelli che hanno trovato più spazio, a cominciare dal centrocampista Galo Capomaggio che ha totalizzato 3067' in 35 presenze. Alle sue spalle, nella graduatoria ad hoc, c'è il difensore centrale Papa Camara, che ha giocato 34 partite racimolando 2956'; poi c'è un altro centrale, Franco Gorzelewski (2879' in 32 partite).

Il terzino destro Mariano Del Col è stato impiegato per 2839' in 32 presenze, mentre il portiere Dario Suma ha trovato spazio in 28 occasione raccogliendo 2485'.