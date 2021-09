Fasano, rinforzo per la difesa: firmato Del Col

Innesto argentino per il Fasano, che si è assicurato le prestazioni del terzino destro (e all'occorrenza esterno di centrocampo) Mariano Del Col, classe 1993, proveniente dal Francavilla Sul Sinni con cui ha disputato la seconda parte della passata stagione totalizzando 19 presenze e 4 gol. In precendenza, fino a gennaio 2021, ha vestito la maglia dell'Acireale (per lui 7 le partite disputate in forza ai siciliani).

Di seguito le prime parole di Del Col da calciatore del Fasano, rilasciate sui canali ufficiali del club:

“Sto lavorando con il gruppo dalla scorsa settimana. In questi due giorni di riposo per la squadra dopo il ritiro a Camigliatello, io non mi sono fermato: mi alleno seguendo un programma personalizzato datomi dal preparatore atletico prof. D’Oria. Dei nuovi compagni conosco Battista, con cui ho condiviso l’esperienza di Vibo Valentia in C, raggiungendo i playoff. Peccato non aver ritrovato Melillo, guarda caso andato al Francavilla dove ero io nella scorsa stagione. Lui per me è come un fratello: abbiamo iniziato insieme nelle giovanili del Boca e poi ci siamo ritrovati al Troina. Ora ci affronteremo da avversari. Il presidente D’Amico ci ha chiesto un campionato da protagonisti e noi cercheremo di accontentarlo. E’ stato costruito un Fasano con giocatori importanti per la categoria”.