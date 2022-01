Fasano, a gennaio tre match casalinghi su quattro: si riparte contro il Gravina

Il cammino nel dicembre 2021 per il Fasano è stato assolutamente positivo. Sono dieci i punti conquistati dai ragazzi allenati da Ciro Danucci, a fronte di tre i successi raccolti (contro Team Altamura, Bisceglie e Casarano), un pareggio contro il Nola e una sola sconfitta in quel di Nardò. Il quinto posto conquistato in classifica ha permesso alla squadra di avvicinarsi alla sosta con tranquillità, in attesa del ritorno in campo nel mese in corso. Dove l'agenda degli impegni offre una serie di faccia a faccia non semplici.

Delle quattro gare che affronterà il Fasano ben tre saranno da giocare tra le mura amiche, a cominciare dai match contro il Gravina domenica 9 gennaio e contro l'Audace Cerignola il 16 gennaio. Il 23 invece i biancazzurri saranno di scena allo stadio Pinto, contro la Casertana, mentre l'ultima gara di gennaio, il 30, sarà quella contro il Lavello.