Doppio Corvino e Sosa esaltano il Fasano: battuto 3-2 il Casarano

Prosegue la marcia del Fasano nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I biancazzurri infatti hanno battuto per 3-2 il Casarano, al termine di una gara scoppiettante. I padroni di casa si sono portati avanti di due reti nell'arco di un minuto: prima Corvino al 10' ha insaccato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi all'11' Sosa ha approfittato di un errore avversario per raddoppiare. Nella ripresa il tris al 61' firmato ancora da Corvino, su assist di Forbes (per l'attaccante sono 4 le reti messe a segno finora). Nel finale il Casarano accorcia le distanze grazie ai sigilli di Atteo (80') e Dellino (84'). Il Fasano sale così a quota 30 punti in classifica.