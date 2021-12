Fasano, sabato c'è il match col Casarano: le info per acquistare i biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Anticipo del sabato per il Fasano che, allo stadio Scianni-Ruggieri di Alberobello, ospiterà il Casarano nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il calcio d'inizio è fissato per le 14:30. I biancazzurri intendono allungare la striscia positiva, arrivata ora a cinque risultati utili consecutivi.

Di seguito il comunicato del Fasano circa le info per l'acquisizione dei biglietti della gara pubblicato sulla propria pagina Facebook:

U.S.FASANO - S.S.CASARANO

S A B A T O 18 DICEMBRE

ORE 14:30

E' possibile acquistare i biglietti presso lo stadio "Vito Curlo" e il Caffè Antico.

ATTENZIONE: Sabato presso il campo comunale "Scianni-Ruggieri" di ALBEROBELLO il botteghino resterà CHIUSO

Prezzi: Tribuna: 9,00 € (ridotto 5,00)

Ingresso consentito solo con Green Pass Rafforzato.