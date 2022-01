Calcio, incontro “Fasano – Cerignola”, biglietti vietati ai residenti della provincia di Foggia

FASANO - Il Prefetto di Brindisi, a seguito di una riunione di coordinamento interforze, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso ai residenti nella provincia di Foggia, per la partita di calcio tra “U.S. Città di Fasano – S.S. Audace Cerignola”, del girone “H” del campionato di serie D, in programma per domenica 30 gennaio allo stadio comunale di Fasano. La decisione scaturisce in considerazione della storica rivalità tra le opposte fazioni ultras, concretizzatasi, nel recente passato, anche in episodi di violenza.