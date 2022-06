Fasano, con Tisci in panchina potrebbe cambiare il modulo di partenza

Come noto, Ivan Tisci è il nuovo allenatore del Fasano. Il classe 1974 prenderà così il posto di Danilo Danucci, che si è accordato col Brindisi e che nella scorsa stagione ha trascinato il Fasano alla conquista di un posto per i playoff. A seguito di questa scelta, la squadra biancazzurra nel prossimo campionato potrebbe optare per un assetto tattico diverso dal 4-2-3-1 visto nel 2021/2022.

Nella sua breve avventura a Bisceglie, TIsci ha utilizzato praticamente sempre il 4-3-1-2 con un centrocampo a rombo, salvo optare per il 4-3-3 nella gara contro il Team Altamura del 15 maggio scorso; potrebbe essere questo, dunque, il nuovo modulo di partenza del Fasano, anche se sarà da valutare la costruzione della squadra.