Fasano, confermato il centrocampista under Emanuele Calabria

Emanuele Calabria resterà al Fasano. I biancazzurri hanno reso noto di aver confermato il centrocampista classe 2003 che dunque resterà agli ordini del tecnico Ivan Tisci: per lui sarà la terza stagione in forza al club del presidente Franco D'Amico. Calabria, centrocampista centrale di ruolo che però può essere impiegato anche come trequartista o esterno offensivo, è approdato al Fasano nel 2020/2021, raccogliendo 2 presenze; lo scorso anno invece ha trovato più continuità, visto che ha totalizzato 36 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Emanuele Calabria confermato al Fasano, il comunicato ufficiale del club

LELE CALABRIA ANCORA BIANCAZZURRO

Il giovane centrocampista, nato a Putignano il 12 marzo 2003, è stato protagonista di un notevole percorso di crescita negli ultimi anni in biancazzurro. Dopo aver calcato i primi campi da calcio con la Soccer School Polignano e con l’Esperia Monopoli, nella stagione 2020/21 arriva nella nostra Juniores. Alcuni mesi dopo, grazie al prezioso lavoro di mister Costantini, Calabria ha modo di esordire in Serie D proprio con la maglia del Fasano. Nel corso della scorsa stagione, conclusa con 36 presenze ed una rete, ha sfoggiato tutte le sue qualità tecniche rivelandosi una pedina fondamentale nell’undici titolare. Nella sua esperienza in biancazzurro, tutte le sue potenzialità hanno consentito di far emergere anche la sua duttilità. Grazie alla sua abilità con entrambi i piedi, può essere schierato in diversi ruoli come centrocampista centrale, esterno d’attacco o anche trequartista. “Sono pronto a cominciare questa nuova stagione e darò il meglio di me stesso”, promette Calabria.