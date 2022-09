Fasano, continua la striscia positiva: Battista stende il Gladiator

Quarto risultato utile consecutivo, nonché secondo successo stagionale (giunto ancora in casa, contando il 4-1 rifilato al Lavello), per il Fasano, che allo stadio Curlo ha avuto la meglio sul Gladiator. La formazione guidata dal tecnico Ivan Tisci si è imposta per 1-0 grazie ad una prova di grande solidità e cinismo: a realizzare il gol decisivo al 25' ci ha pensato Battista, al suo primo centro in questo campionato. Dopo questa vittoria il Fasano è salito al quarto posto a quota 8 punti, gli stessi conquistati da Nardò e Brindisi.