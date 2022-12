Fasano, contro il Matera arriva una sconfitta in rimonta (2-1)

Squadra in casa

Fasano

Quarta sconfitta stagionale per il Fasano, caduto dopo la vittoria esterna contro l'Afragolese. Allo stadio Curlo i biancazzurri si sono fatti rimontare nel finale dopo che si erano portati avanti grazie al primo centro di Vantaggiato, al 21'; tuttavia gli ospiti, come già accennato, hanno reagito riuscendo prima a pareggiare con Piccioni (76') per poi trovare il definitivo sorpasso all'85' con Iaccarino. Il Fasano è rimasto a quota 26 punti.