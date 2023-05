Fasano, dal 23 al 25 maggio in programma i raduni selettivi per la Primavera

JUNIORES NAZIONALE U19

RADUNI SELETTIVI 2006/07

Si svolgeranno nei giorni Martedì 23, Mercoledì 24 e Giovedì 25 Maggio dalle ore 16.00 presso lo Stadio Vito Curlo i raduni selettivi per la stagione 2023-2024 ed entrare a far parte della primavera dell'US Città di Fasano. Alla presenza dello Staff tecnico e della societá anche per la stagione 2022/2023 vincitrice (secondo posto) del premio dedicato ai "Giovani D Valore".

Come ogni anno diamo la possibilità a tantissimi ragazzi del territorio di mettere in mostra le proprie capacità tecnico-tattiche e calcare uno dei campi più importanti della regione, per iniziare a sognare ed affacciarsi nel mondo dei grandi.

Sono decine i ragazzi che si susseguono nel tempo e la folta partecipazione è sintomo di prestigio...giocare per il Fasano ha sempre il suo fascino.

Per poter partecipare basta inviare una mail a segreteria@usfasano.it inserendo NOME-COGNOME-DATA DI NASCITA E RUOLO con allegata la visita medica agonistica. Nel caso in cui si è tesserati con qualsiasi società è OBBLIGATORIO richiedere il Nulla osta della società di appartenenza per poter svolgere le attività.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano