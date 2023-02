Fasano, debacle contro il Bitonto: al Polisportivo Rossiello arriva una sconfitta per 6-3

Pesante sconfittta per il Fasano, che non vince da tre partite: presso il Polisportivo Rossiello è arrivato un ko per 6-3 contro il Bitonto, il settimo in questa stagione. I neroverdi prendono fin da subito il pallino del gioco e nel primo tempo vanno sul 3-0 grazie ai gol di Maffei al 9', Moscelli al 28' e Gomez al 43'; nella ripresa la situazione non cambia, il Bitonto al 48' cala il poker con il centro sugli sviluppi di una punizione di Gianfreda, per poi dilagare in occasione dell'inserimento di Muscatiello (60') e la girata di Maffei (70'). Gli ospiti emergono nel finale, al 76' Corvino realizza un rigore, mentre al 90' Falcone insacca di testa. Al 92', infine, Losavio batte Petrarca concludendo da fuori area: il Fasano resta così fermo a 34 punti in classifica.