Fasano, domenica c'è il derby pugliese con il Barletta: ecco come andò la gara di andata

Il pareggio esterno contro il Matera è servito per muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Ma allo stesso tempo si è allungato il periodo senza vittorie: tuttavia il Fasano ha la possibilità di chidere con un successo al propria stagione, visto che domenica 7 maggio è fissato il match contro il Barletta allo stadio Curlo (calcio d'inizio alle ore 15:00). Una sfida complessa, visto che i biancorossi sono ancora in corsa per il terzo posto in classifica.

Nella gara di andata del 21 dicembre 2022, che si è giocata allo stadio Puttilli, gli uomini guidati da Ivan Tisci vennero sconfitti per 2-1.Furono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato al 27', grazie a Vincenzo Corvino; poi la rimonta dei padroni di casa aperta dal rigore trasformato da Nicola Loiodice al 47' e chiusa dal sigillo di Sante Russo (59').