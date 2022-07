Fasano, ecco il primo acquisto per la nuova stagione: ingaggiato Ivan Di Federico

Arriva il primo colpo del mercato estivo 2022 del Fasano: Ivan Di Federico, attaccante classe 1996, andrà a rafforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Ivan Tisci. Originario di Grottaglie, Di Federico nella passata stagione ha giocato in Eccellenza con la Favl Cimini realizzando 13 gol e 8 assist in 28 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Taranto, è poi passato per le giovanili del Torino, della Virtus Entella e del Trapani; tra le altre maglie indossate in carriera ci sono quelle di diversi club pugliesi, ossia San Severo, Corato e Audace Barletta.

Fasano, Ivan Di Federico: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione"

Di Federico, tramite una nota rilasciata dal club biancazzurro, ha espresso tutta la sua felicità per la nuova avventura che lo aspetta spiegando anche quali sono le sue caratteristiche tecniche: "Mi ero ripromesso di tornare in Puglia ed eccomi qua. Sono contento di essere approdato in una società importante. La trattativa con il presidente D’Amico è durata pochissimo. Sono una prima punta fisica, ma non il classico centravanti statico d’area di rigore. Mi piace aiutare la squadra e giocare anche fuori dai sedici metri. Il Fasano non l’ho mai incontrato da avversario, ma l’ho visto spesso. Alcuni miei ex compagni di squadra me ne hanno parlato benissimo e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione in una piazza passionale come Fasano”.