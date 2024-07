Fasano, ecco il primo under: arriva il portiere Daniele Palmisano

La prima novità sul fronte under per la stagione 2024/25 è rappresentata dall’arrivo del portiere under, classe 2006, Daniele Palmisano, che giunge dall’eccellente esperienza con la maglia della BS Fasano, società con cui ha esordito tra i senior a soli 16 anni. Nella scorsa stagione l’estremo difensore fasanese è stato grande protagonista, collezionando 28 presenze e ben 4 rigori parati, distinguendosi, oltre che per la sua bravura, anche per la sua grande personalità nonostante la giovanissima età. Si ringrazia particolarmente per questa operazione di mercato il presidente della BS Fasano Gianclaudio Semeraro ed il direttore Leonardo Vinci, con la collaborazione tra le due società che non può che far bene al presente ed al futuro del calcio locale.

Dopo la firma, queste le prime parole di Palmisano: << Sono contento di essere arrivato fin qui, ci tengo a ringraziare il mister Gianclaudio Semeraro assieme a tutto lo staff tecnico della BS Soccer Team Fasano per avermi fatto crescere sin da bambino sotto tutti i punti di vista e per avermi fatto capire sotto età cosa significa “il calcio dei grandi”. Sono grato anche ovviamente all’ US Città di Fasano per avermi dato la possibilità di misurarmi in un campionato di livello. Sono davvero emozionato e orgoglioso di indossare e difendere i colori della mia città. Si tratta di un sogno diventato realtà. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura, consapevole di dover lavorare giorno dopo giorno per migliorarmi sempre più. Una cosa è certa: la “maglia sudata”. Quella non mancherà mai!>>.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano