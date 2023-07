Fasano, finalizzato un doppio arrivo: ecco l'attaccante Andrea Capristo e il terzino sinistro Raffaele Brignola

Il Fasano si conferma attivissimo in questi caldi giorni di mercato. I biancazzurri hanno messo a segno altri due colpi in entrata, che rispondono ai nomi di Andrea Capristo e Raffaele Brignola.

Capristo, attaccante classe 1998, è reduce dalla scorsa stagione trascorsa tra Castrovillari (11 presenze e 2 reti nel girone I della Serie D) e Fabriano Ceretto, formazione dell'Eccellenza delle Marche; ha vestito inoltre, tra le altre, le maglie di Leverano, Otranto, Nardò, Ostuni e Rotonda. Nel 2016/2017 ha raccolto una presenza in Serie C con la maglia del Lecce. Sono molto contento di avere l’opportunità di giocare a Fasano -ha dichiarato Capristo tramite una nota ufficiale del club-. Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata offerta e cercherò di ripagare la fiducia con duro impegno e dedizione. Conosco l’importanza della piazza e la difficoltà del girone H ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

Brignola, terzino sinistro classe 2004, è stato invece prelevato in prestito dalla Cavese. Lo scorso anno ha militato, sempre a titolo temporaneo, nel Castrovillari, mettendo a referto 33 presenze e una rete. Il suo arrivo arricchisce ulteriormente il pacchetto under, che potrà contare su ancora sul difensore classe 2005 Antonio Loconsole, confermato in biancazzurro.

(Foto Fasano canali ufficiali)