Fasano, Graziano Pistoia allenerà la formazione Juniores

Continua il lavoro del club di via Salvo D’Acquisto, focalizzato, come sempre, non solo sulla prima squadra, ma anche sulla formazione Juniores, che a partire dal 14 settembre inizierà il proprio settimo campionato nazionale consecutivo riservato alle squadre under 19 dei club partecipanti alla Serie D.

A guidare la rosa dei giovani biancazzurri sarà il trentasettenne Graziano Pistoia, già giocatore e capitano del Fasano calcio, caratteristiche che lo accomunano ad Antonio Anglani, che affiancherà il tecnico fasanese con il ruolo di collaboratore tecnico. Lo staff è completato dal preparatore atletico Antonio Di Latte, dal preparatore dei portieri Nicola Pera e dalla massaggiatrice Silvia Schena. Chiudono il quadro dirigenziale il team manager Leonardo Custodero, responsabile della squadra, e gli accompagnatori Giovanni Grottini, Donato Mola ed Antonio Sisto.

Il direttivo dell’US Città di Fasano coglie l’occasione per ringraziare sentitamente il tecnico Vito Costantini, per tantissime stagioni responsabile prima della Beretti poi della Juniores, con la quale ha raggiunto, nella scorsa stagione, lo storico traguardo degli ottavi di finale nazionali. La sua preparazione, il suo senso di appartenenza e la sua grande disponibilità, come dimostrano ampiamente anche le sue felici parentesi come allenatore della prima squadra, lo pongono indubbiamente tra i protagonisti principali della storia di questo club.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano