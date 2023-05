Fasano, i difensori Loconsole e Manfredi convocati dalla rappresentativa Serie D per la Juniores Cup

Doppia convocazione nella rappresentativa Serie D-girone H in casa biancazzurra: i due difensori Antonio Loconsole (difensore centrale) e Samuele Manfredi (terzino destro), entrambi classe 2005, sono stati selezionati dal tecnico Pasquale D’Aniello nella formazione che parteciperà alla 7^ edizione della Juniores Cup. Il torneo in Versilia, che ha preso il via il 16 maggio e terminerà il 20, vedrà sfidarsi le rappresentative dei nove gironi della quarta serie nazionale seguendo un tabellone strutturato in tre triangolari. Le vincenti dei singoli gironi e la miglior seconda accederanno alle semifinali, per poi contendersi la finale del 20 maggio, in programma alle ore 11 presso il Campo ‘Buon riposo’ a Pozzi di Seravezza.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano