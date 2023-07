Fasano, illustrato il programma degli open day del mese di luglio

In attesa di presentare le componenti del nuovo assetto societario con la conferenza stampa che si terrà venerdì 7 luglio presso la Sala di Rappresentanza del Comune, il Fasano ha fissato per il mese di luglio diversi open day riservati ai giovani calciatori.

Tutti gli appuntamenti si terranno allo stadio Curlo, alle ore 18:00. Lunedì 10 luglio sarà la volta della categoria Juniores Under 19, con la partecipazione aperta ai calciatori nati nel 2006; il 12,14,17,19 e il 21 luglio invece toccherà i nati nel 2007 e nel 2008, per la categoria Allievi Under 17. Infine, ai Giovanissimi Under 15 (anni 2009 e 2010), sono state riservate le seguenti date: 11,13,15, 17 e 19 luglio. I partecipanti, come spiegato nel comunicato pubblicato dal Fasano, dovranno prenotarsi e presentare un certificato medico di idoneità sportiva ed eventualmente il nulla osta da parte della società di appartenenza.