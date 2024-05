Fasano, la Juniores approda alla fase nazionale: sabato sfida al Canicattì

La Juniores dell’U.S. Fasano s’incorona regina dei playoff nel raggruppamento L under 19 e vola alla fase nazionale. È il responso del risultato sportivo conquistato dalla formazione di Costantini, per effetto dello 0-2 inflitto al Martina nella finalissima di sabato scorso. Punto d’arrivo raggiunto per vie secondarie, dopo che i biancazzurrini non erano riusciti a rimontare le due lunghezze di ritardo rispetto alla capolista Barletta, quando restavano altrettante gare da disputare per concludere la stagione regolare.

Terza piazza con 50 punti all’attivo in 24 apparizioni: sono i numeri che presentavano capitan Loconsole e compagni alla viglia della semifinale playoff, disputatasi il primo maggio scorso con il Bitonto sul sintetico del “Curlo” in virtù del terzo posto rispetto al quarto dei neroverdi. Il tabellino al termine dei 90’ premiava la formazione di Costantini, vincitrice e cinica nel capitolare la mole di occasioni costruite con la doppietta di Morisco, seppur avesse due risultati su tre a proprio favore. Il pass per l’ultimo atto con il Martina (a cui basterebbe il pareggio per miglior piazzamento sui fasanesi) lancia la sfida tra l’attacco più prolifico del campionato con 60 marcature all’attivo (il Fasano) e la difesa meno perforata del torneo con 15 reti.

Emerge una prima frazione equilibrata, ma contrassegnata dal legno colpito da Vigna al 27’ per la formazione itriana e susseguita da un monologo fasanese che si materializza grazie alle firme di Quazzico (miglior realizzatore della rosa con 11 centri stagionali) e di Iaia, protagonista con una punizione siderale da oltre 40 metri.

Per i biancazzurrini la prossima fermata si chiama Sicilia, dove sabato 11 maggio sfideranno il Canicattì (vincitore del proprio playoff siciliano per 2-1 vs il Siracusa), prima del ritorno di sabato 25 a Fasano: in palio ci sono gli ottavi di finale nazionali.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano