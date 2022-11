Fasano, ko esterno: la Nocerina si impone per 3-2

Il Fasano lotta ma alla fine cade allo stadio San Francesco D'Assisi contro la Nocerina, incassando la terza sconfitta stagionale. I padroni di casa si sono portati in avanti al 24', sugli sviluppi di un calcio d'angolo: ad insaccare di testa è stato De Marino, su cross di Garofalo. Al 39' è arrivata la replica dei biancazzurri grazie a Corvino, abile nel finalizzare un'azione personale nell'area di rigore avversaria.

In apertura di ripresa però la Nocerina si è portata di nuovo avanti quando, al 51', Chietti è andato a segno con un tocco ravvicinato; la formazione campana ha premuto sull'acceleratore e al 60' ha infilato il tris ad opera di Balde. Gli uomini guidati di Ivan Tisci hanno cercato di riaprire i giochi e al 72' sono riusciti ad accorciare le distanze: Corvino si è guadagnato un calcio di rigore e lo ha trasformato, ma il forcing non è bastato per trovare il pari. Il Fasano è rimasto fermo a quota 22 punti in classifica assieme a Brindisi e Casarano.