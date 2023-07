Fasano, Luca Tiozzo si presenta: "Sono carico, dovremo sudare la maglia più degli altri"

Inizia l'era Luca Tiozzo al Fasano. Il tecnico ex Cjarlins Muzane guiderà i biancazzurri nella stagione 2023/2024, prendendo il posto di Ivan Tisci: per lui sarà la prima esperienza nel girone H della Serie D, da affrontare con voglia e ambizione.

"Se non ci fosse l'ambizione di emergere dovrei cambiare lavoro -ha detto Tiozzo nel corso della conferenza di presentazione, svoltasi presso la sala stampa dello stadio Curlo. Sono carico, soprattutto dopo un anno fatto male da parte mia. Qui si tende a giocare con i giovani, ma faremo il massimo sotto l'aspetto dell'amalgama. L'ambizione c'è, deve andare di pari passo con la serietà e il lavoro quotidiano".

L'allenatore classe 1981 ha poi parlato della filosofia di gioco che vuole praticare in biancazzurro: "Dobbiamo cercare di non subire il gioco, bisogna cercare il dominio cercando di vincere i duelli e di voler conquistare la palla non per forza con il grande calcio. Quello che bisogna fare è sudare la maglia più degli altri, può sembrare una frase fatta ma non lo è. Credo molto nel lavoro con il pallone, gli allenamenti devono essere intensi e devono contenere un buon carico cognitivo. Nella preparazione della partita l'uso della palla accanto alle tecnologie ci aiuta molto in settimana. Proverò a dare gioia ai tifosi".

E sulla valorizzazione dei giovani: "Mi piace molto l'idea di quello che si vuole costruire. Voglio proseguire il mio percorso per il mio bene e quello della società, sono sicuro che si andrà a creare una bella empatia tra me, la società e i calciatori".