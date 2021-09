Fasano, innesto per l'attacco: preso Miccoli dalla Virtus Francavilla

L'esterno offensivo classe 2001 arriva dopo aver totalizzato 4 presenze e un gol in Serie C, nella scorsa stagione

Innesto offensivo per il Fasano, che ha rafforzato il proprio reparto con l'arrivo dell'esterno d'attacco Antonio Miccoli, classe 2001, proveniente dalla Virtus Francavilla. Nella passata stagione, nel girone C della Serie C, il nativo di Mesagne ha totalizzato 4 presenze segnando un gol, nel match contro il Monopoli a febbraio 2021.

Questo le prime parole di Miccoli da calciatore del Fasano, rilasciate sui canali ufficiali del club:

“Sono contentissimo di questa scelta. Arrivo in una piazza importante dove si lavora bene e con una società abile nella valorizzazione dei giovani, Dei miei nuovi compagni conosco Ciccio Losavio con cui ho condiviso l’esperienza a Francavilla. Non vedo l’ora di esordire in serie D, campionato che affronto per la prima volta. Il girone H lo conosciamo tutti, è bello tosto".