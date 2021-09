Fasano, Mosca in vista dell'impegno col Gravina: "I ragazzi sono pronti"

Il tecnico ha presentato la sfida dello stadio Stefano Vicino di domenica 12 settembre (ore 16:00), valevole per il turno preliminare della Coppa Italia Serie D

Tempo di Coppa Italia di Serie D per il Fasano. Domenica 12 settembre, allo stadio Stefano Vicino, la formazione guidata da mister Giuseppe Mosca affronterà il Gravina nel primo turno preliminare della competizione. Il tecnico ha presentato il confronto nella conferenza stampa pre-partita.

Sulla squadra: "Per fare bene serve unità d'intenti tra società, giocatori, staff e tifosi. I ragazzi hanno capito cosa voglio da loro, del fatto che per uscire dalle difficoltà bisogna essere compatti. Dobbiamo andare avanti da gruppo, tutti hanno possibilità di mettersi in mostra. Questa è una squadra giovane, adesso servono giocatori motivati e sono felice del gruppo a disposizione".

Sull'avversario: "Abbiamo preparato questa partita con massimo impegno, non bisogna aver paura quando si lavora bene. Vedremo a che punto siamo, il gruppo sta crescendo. Questa gara è una tappa di avvicinamento al campionato, se sbaglieremo cercheremo di migliorare nelle prossime settimane, però non c'è nessun problema. I ragazzi sono pronti per cercare il passaggio del turno. Dobbiamo raccogliere quanto più possibile, vedremo dove arriveremo".

Sullo schieramento tattico: "La squadra deve avere una base, un'impostazione ci deve essere. Poi si parla di numeri alla fine, il modulo di gioco è in continuo movimento. Io ho il massimo rispetto per gli avversari, cercherò di limitare i loro punti di forza".