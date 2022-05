Fasano, domenica sfida al Nardò per blindare il quarto posto: il precedente della scorsa stagione

Ultimo impegno casalingo della stagione regolare per il Fasano che, domenica 15 maggio, ospiterà allo stadio Curlo il Nardò (ore 16:00). I biancazzurri sono a caccia di una vittoria che consentirebbe di blindare il quarto posto in classifica: potrebbe bastare anche un pareggio, che la Casertana, impegnata a Molfetta, che dovrebbe portare a casa lo stesso risultato o perdere. Non sarà una sfida semplice, dato che alla formazione salentina servono punti per proseguire la lotta verso la permanenza in Serie D.

Nella scorsa stagione il Fasano una sconfitta tra le mura amiche nel match disputatosi alla settima giornata di campionato, il 13 dicembre 2020. Il Nardò riuscì ad avere la meglio in extremis, al 92', grazie alla rete di Erik Törnros entrato a gara in corso (al 54').