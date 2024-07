Fasano, scelto il nuovo allenatore: Gaetano Iannini guiderà i biancazzurri

Sarà Gaetano Iannini l’allenatore della prima squadra dell’US Città di Fasano che si appresta a partecipare alla Serie D 2024/25. Il quarantenne napoletano, ex calciatore, è reduce dalla positiva esperienza alla guida della formazione Primavera della Cavese, fermatasi solo nell’atto conclusivo del Campionato Nazionale Juniores che ha visto ben figurare anche i biancazzurrini.

Ad affiancare Iannini, con il ruolo di allenatore in 2^, sarà Natale Gonnella, anch’egli ex giocatore, che nel suo curriculum di atleta vanta 63 presenze in Serie A ed oltre un centinaio di gettoni in Serie B. A completare lo staff tecnico, vi saranno infine il preparatore dei portieri Federico Siani ed i confermati Luigi D’Oria, con l’incarico di preparatore atletico, e Francesco Quarato, match analyst.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano