Fasano, nuovo arrivo in difesa: ecco Facundo Onraita

Il Fasano rinforza la difesa con la firma di Facundo Onraita. Il centrale argentino, che può giocare all'occorrenza anche come terzino sinistro, è reduce dall'esperienza al Lavello con cui ha totalizzato 21 presenze e una rete tra campionato e playout; nel corso della carriera il classe 1993 ha vestito la maglia del San Martin raccogliendo 9 gettoni. Inoltre ha vissuto esperienze al Barracas Central e al Deportivo Santamarina.

Fasano, le prime parole di Facudno Onraita in biancazzurro

Onraita si è detto impaziente di iniziare la sua nuova avventura agli ordini del tecnico Ivan Tisci. Queste le sue parole rilasciate tramite una nota ufficiale del club: “Sono contento di arrivare in una squadra così importante come il Fasano. Mi hanno parlato molto bene sia della società che dei tifosi, molto passionali e caldi come in Argentina. Non vedo davvero l’ora di iniziare a giocare nel nostro stadio e ho grandi aspettative per questa nuova stagione in biancazzurro!”